Полиция закрыла дело по заявлению Шокина в отношении Байдена - источник

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Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина, передает NNS.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу осведомленный источник в Офисе генпрокурора.

"Нацполиция закрыла уголовное дело в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина",

- сообщил источник.

Собеседник агентства добавил, что дело было зарегистрировано по ст.344 УКУ (вмешательство в деятельность государственного деятеля) в Государственном бюро расследований во исполнение решения суда. Позже бюро его перенаправило на расследование в Печерское управление Нацполиции, которое и закрыло дело 23 сентября текущего года.