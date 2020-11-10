Полиция закрыла дело по заявлению Шокина в отношении Байдена - источник

- 10 лист. 2020
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Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина, передает NNS.
Об этом сообщил в комментарии Укринформу осведомленный источник в Офисе генпрокурора.
"Нацполиция закрыла уголовное дело в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина",
- сообщил источник.
Собеседник агентства добавил, что дело было зарегистрировано по ст.344 УКУ (вмешательство в деятельность государственного деятеля) в Государственном бюро расследований во исполнение решения суда. Позже бюро его перенаправило на расследование в Печерское управление Нацполиции, которое и закрыло дело 23 сентября текущего года.