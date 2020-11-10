Робоча група вже напрацьовує закон про медичний канабіс - Арахамія

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У Верховній Раді уже створили робочу групу, яка почала напрацьовувати закон щодо легалізації медичного канабісу в Україні.

Про це заявив глава парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія на брифінгу 10 листопада, передає Громадське, інформує NNS.

Так Арахамія прокоментував запитання від журналіста щодо результатів опитування, яке проводили під час місцевих виборів, ініційованого президентом Зеленським. Одне з питань стосувалося якраз легалізації медичного канабісу.

Арахамія зазначив, що під час розробки закону є два принципових підходи. Перший — це дозволити імпорт вже готових препаратів, які використовуються у медичній сфері, і подивитися, як це працює і допомагає онкохворим, людям з хворобою Альцгеймера тощо. Другим підходом є імпортозаміщення цих препаратів українськими.

Глава фракції каже, що робоча група продовжує працювати й повідомлятиме українців про те, як просувається процес.

Нагадуємо, опитування президента відбулося у день місцевих виборів 25 жовтня. У бюлетенях українців питали про довічне ув’язнення для корупціонерів, вільну економічну зону на Донбасі, легалізацію медичного канабісу, скорочення кількості народних депутатів до трьохсот та гарантії безпеки для України за Будапештським меморандумом.

В Офісі президента пояснили, що йдеться не про референдум і що жодних юридичних наслідків опитування не матиме.