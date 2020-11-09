Високопосадовці можуть отримувати подарунки та “віддячувати” за них — рішення КСУ

09 лист. 2020
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Через рішення Конституційного Суду Національне агентство з питань запобігання корупції не має можливості складати протоколи про адмінправопорушення, відтак високопосадовці можуть отримувати дорогоцінні подарунки та “віддячувати” за них, повідомляє NNS з посиланням на ПРЯМИЙ.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

“Через рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року №13-р/2020 Національне агентство з питань запобігання корупції позбавлене можливості складати протоколи про адміністративні правопорушення, у тому числі стосовно порушення чиновниками встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків”,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чиновники можуть почуватися вільно при отриманні коштовних подарунків та “віддячувати” дарувальникам, уникаючи відповідальності, оскільки механізм протидії таким правопорушенням та невідворотності покарання зруйнований.

Серед високопосадовців, які тепер можуть приймати подарунки:

  • Президент України,
  • прем’єр-міністр та міністри Кабінету Міністрів України, їхні заступники,
  • народні депутати України,
  • судді та прокурори,
  • члени Вищої ради правосуддя та члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
  • члени Центральної виборчої комісії,
  • голова Національного банку України, його заступники,
  • голова Фонду державного майна України, його заступники,
  • керівник Офісу Президента України, його заступники та інші.
Автор: NNS - Національна служба новин

Національна служба новин - Новини України

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