- 09 лист. 2020
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Через рішення Конституційного Суду Національне агентство з питань запобігання корупції не має можливості складати протоколи про адмінправопорушення, відтак високопосадовці можуть отримувати дорогоцінні подарунки та “віддячувати” за них, повідомляє NNS з посиланням на ПРЯМИЙ.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
“Через рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року №13-р/2020 Національне агентство з питань запобігання корупції позбавлене можливості складати протоколи про адміністративні правопорушення, у тому числі стосовно порушення чиновниками встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків”,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чиновники можуть почуватися вільно при отриманні коштовних подарунків та “віддячувати” дарувальникам, уникаючи відповідальності, оскільки механізм протидії таким правопорушенням та невідворотності покарання зруйнований.
Серед високопосадовців, які тепер можуть приймати подарунки:
- Президент України,
- прем’єр-міністр та міністри Кабінету Міністрів України, їхні заступники,
- народні депутати України,
- судді та прокурори,
- члени Вищої ради правосуддя та члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
- члени Центральної виборчої комісії,
- голова Національного банку України, його заступники,
- голова Фонду державного майна України, його заступники,
- керівник Офісу Президента України, його заступники та інші.