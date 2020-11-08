Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах в США

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Президент Украины Владимир Зеленский, а также руководитель ОП Андрей Ермак поздравили демократа Джо Байдена с победой на выборах главы США, сообщает NNS со ссылкой на Обозреватель.

Сообщение украинского лидера страны появилось вечером 7 ноября на Twitter-странице. Ермак поздравил американского политика в Facebook.

Отметим, официальных результатов голосования американцев пока нет. Кроме того, действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует оспорить итоги, ссылаясь на возможные фальсификации.

Зеленский начал свой пост, поздравив Байдена и избранную вице-президента США Камалу Харрис.

Как сказал президент, дружба США и Украины "становится только крепче".

"Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией",

– написал Зеленский.

Ермак в свою очередь пригласил Байдена и Харрис в Украину.

"Наши страны разделяет океан, впрочем, нас неразрывно объединяют общие ценности и стремление защищать и продвигать свободу и демократию. Будем рады видеть вас в Киеве!"