У Раді замість Вакарчука з'явився новий депутат

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Український актор та режисер, доброволець та науковець Андрій Шараскін склав присягу народного депутата – він зайшов до Верховної Ради від "Голосу" замість Святослава Вакарчука. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду.

"Присягаю на вірність Україні, зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю, додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників",

— присягнув Шараскін.

Він також подав заяву про входження до складу депутатської фракції "Голос".

Шараскін народився 20 вересня 1977 року, проживає у Тернополі. Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого, є керівником ПП "Театральна компанія Андрія Шараскіна".

Він отримав позивний "Богема", перебуваючи на чолі однієї з бойових рот "Правого сектору", а також був одним із кіборгів Донецького аеропорту.

За участь у захисті Донецького аеропорту він отримав орден «За мужність» III ступеня та відзнаку Президента України — медаль «Учасник антитерористичної операції». Також має відзнаку Міністра оборони «Знак пошани».

Раніше, 10 жовтня Центральна виборча комісія визнала Шараскіна депутатом Верховної Ради від "Голосу" замість Святослава Вакарчука.

Передісторія:

В кінці березня Святослав Вакарчук відійшов від керівництва партії "Голос". Її очолила Кіра Рудик.

11 червня Вакарчук заявив, що складає мандат нардепа. Це відбулося вже вдруге в історії Вакарчука-нардепа.

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