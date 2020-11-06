Не только на Донбассе: Ермак объяснил, где еще планируется свободная экономическая зона

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что свободная экономическая зона может появиться не только на Донбассе. Речь идет об одной из областей на западе страны. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

"Мы планируем создать не только свободную экономическую зону на Донбассе, а и еще другую свободную экономическую зону в Западной Украине",

– сказал Ермак.

По словам главы ОП, две экономические возможности "должны сработать на объединение страны".

"Сегодня этот вопрос еще решается, но это будет одна из западных областей",

– сказал он, не уточнив название.

(Видео – Telegram Офиса президента)