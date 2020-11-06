Навіщо нардепи реєструють свої приймальні у бізнес-центрах олігархів? Розслідування програми "Схеми"

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У бізнес-центрі «Міленіум», який належить компанії з орбіти олігарха Ігоря Коломойського, зареєстровані громадські приймальні депутатів від «Слуги Народу» та «За майбутнє». Це захищає будівлю від обшуків, а громадян там не дуже-то й приймають. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми», пише Громадське, передає NNS.

Так, за адресою Київ, Володимирська, 12, розташовані приймальні Ольги Василевської-Смаглюк (колишня журналістка каналу «1+1», який належить Коломойському), Олександра Куницького (ZP Санек), Олександра Дубінського (також працював на «1+1»), Руслана Требушкіна (позафракційний), Ірини Констанкевич і Тараса Батенка (обоє з групи «За майбутнє»). Також є приймальна у цьому центрі в лідера «За майбутнє» Ігоря Палиці, давнього партнера Коломойського.

Журналісти намагалися потрапити хоч до когось на прийом, однак більшість депутатів не вказала телефони, на місці їх також не пропустили. Коли вони запитали про це в парламентарів, кожен із них красиво розповів, що журналісти погано старалися, а потрапити на прийом до них можливо, телефони їхні відомі й тому подібне.

До речі, Дубінський ще зареєстрував свою іншу громадську приймальню в будинку №3 на вулиці Царика. І це не офіс, а просто квартира. Ну, тобто вона не проста, а належить бізнес-партнеру Коломойського Тимуру Міндічу. Потрапити сюди на прийом журналістам також не вдалося.

Захист від обшуків

Пояснити таке розташування доволі просто — громадська приймальня депутата захищена від обшуків і будь-яких інших слідчих дій, дати санкцію на обшук може лише генпрокурор. Якщо ви забули, депутати зняли із себе недоторканність, але якось трохи наполовину — тепер дозвіл на переслідування парламентаря не потрібно просити у Верховної Ради, але без санкції генпрокурора нічого не вийде.

Як приклад, єдина приймальня «слуги» Павла Якименка розташована в Харкові, причому за тією ж адресою прописані дві фірми: «Національна будівельна група» та «Національна дорожньо-будівельна група».

Перша компанія будує дороги й за останні три роки отримала підрядів від Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради майже на 60 мільйонів гривень.

Щодо одного ремонту правоохоронці порушили справу через можливі неналежні роботи.

У жовтні 2019 року суд надав слідчим доступ до речей і документів, які перебувають у володінні цієї фірми, і зауважив, що в разі невиконання ухвали суд за клопотанням слідчих може дозволити обшук у її приміщеннях. Але тепер без санкції генпрокурора обшук здійснити не вийде.

«Старі» обличчя не відстають

За адресою спортивного клубу «5 елемент», який належить Петру Порошенку, розташована низка приймалень депутатів із фракції «Євросолідарність», зокрема й самого Порошенка.

Так, крім лідера нині опозиційної партії, тут є приймальні Ірини Фріз, Ніни Южаніної та Михайла Забродського.

Як і у випадку з «новими» обличчями, потрапити до цих приймалень у журналістів не вийшло, пояснення стандартні: «ви зателефонуйте, запишіться заздалегідь, якщо телефон не відповів, вам не пощастило» і таке інше.

Таким чином, «Схеми» показали, як низка депутатів – як від провладної, так і від опозиційних партій – продовжують розміщувати свої громадські приймальні за адресами компаній, які фігурують у кримінальних провадженнях. Або у бізнес-центрах. Таким чином, статус службових приміщень народного депутата створює перешкоду у проведенні слідчих дій, як такий собі захисний щит.

При цьому, як показали численні спроби журналістів потрапити до цих громадських приймалень на практиці буде проблематичним для громадян – ані фізично, ані записатись телефоном – адже депутати не вказують для цього навіть прямі контакти приймалень. Хоча Верховна Рада зобов’язує депутатів саме в ці дні працювати із виборцями.