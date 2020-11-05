МИД озвучил официальную позицию Украины по выборам в США

Завантажте мобільний додаток сайту

Украине не важно, кто победит на выборах США – Джо Байден или Дональд Трамп, поскольку наша страна и так имеет двухпартийную поддержку в Америке. Об этом сказал во время онлайн-брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, нынешняя президентская гонка в США напоминает американские горки, передает NNS со ссылкой на Сегодня.

"Хочу озвучить официальную нашу позицию, которая заключается в том, какой бы выбор не сделал американский народ, мы будем успешно развивать и дальше стратегическое партнерство между США и Украиной. В этом нет никаких сомнений",

– сказал Кулеба.

Министр напомнил, что поддержка Украины в США базируется не на персоналиях (не важно, кто станет президентом), а на системной поддержке, которую наша страна имеет и от Демократической партии, так и от Республиканской.

"Никто и ни что не сможет остановить развитие наших отношений и поддержку Америкой территориальной целостности Украины и нашей борьбы с российской агрессией",

– подчеркнул Кулеба.

Отметим, на президентских выборах в США идет ожесточенная борьба между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Демократ после победы в важном Мичигане набрал 264 голоса выборщиков (для победы необходимо 270), в то время как у действующего президента 214. Дональд Трамп может обогнать Байдена только в случае победы в Аризоне, Джорджии и Пенсильвании.