Україна підготувала для ТКГ "план миру" задля виборів на окупованому Донбасі у березні 2021 року - Кравчук

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Українська сторона підготувала для Тристоронньої контактної групи «План спільних кроків» із пропозицією повного припинення конфлікту й демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року.

Про це голова делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук повідомив у коментарі «Інтерфакс-Україна», передає Громадське, інформує NNS.

За його словами, це має створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

«Усі збройні формування, найманці, озброєння — все повинно бути виведено з цієї території, незаконні збройні формування повинні бути розпущені. І це потрібно зробити на початку 2021 року»,

— розповів Кравчук.

Відповідальність бойовиків

За словами Кравчука, після цього Україна повинна взяти під контроль кордон і забезпечити на цих територіях нормальну життєдіяльність. Тобто, складова безпеки, мовляв, стає «визначальною для того, щоб рухатися вперед».

Додає, що це має бути зроблено, якщо Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт, текст якого обговорять у робочій групі ТКГ з політичних питань.

«Нам потрібно, щоб питання відповідальності вирішувалися згідно з законом, виважено, з урахуванням ситуації на Донбасі та досвіду інших країн. Тому що є злочинці, є люди, які прийшли туди вбивати за гроші, — вони повинні нести відповідальність, а інші — нормально жити та працювати на своїй українській землі»,

— пояснив він.

Звільнення заручників

Українська сторона буде наполягати на повному доступі міжнародних організацій, включаючи Міжнародний комітет Червоного Хреста, до всіх утримуваних осіб. Хочуть зробити це до середини листопада 2020 року, а остаточне взаємне звільнення за принципом «всіх на всіх» очікують не пізніше 15 грудня 2020 року.

Місія СММ ОБСЄ

Кравчук підкреслив, що СММ ОБСЄ повинна мати безпечний доступ до всієї території України, щоб виконувати свою місію, а Україна також хотіла б збільшити до середини грудня чисельний склад СММ ОБСЄ на 1500 людей і звернеться з цим до Постійної ради ОБСЄ.

«Ми сподіваємося, що і Російська Федерація, і Німеччина, і Франція підтримають таку нашу пропозицію. Тому що для спостереження над українсько-російським кордоном в Донецькій і Луганській області необхідно активна робота і постійне інформування»,

— зазначив він.

Вибори на окупованих територіях

Згідно з українським планом, не пізніше 31 березня 2021 року на території тимчасово окупованих територій повинні бути проведені місцеві вибори, відповідно до Конституції та законів України та з дотриманням стандартів ОБСЄ — Копенгагенського документа 1990 року.

«Необхідно буде ухвалити закон про особливості проведення місцевих виборів на тимчасових територіях. Я думаю, що Верховна Рада вже напрацювала багато в цьому напрямку. Потрібно підняти всі ці напрацювання, подивитися на їх утримання, і з урахуванням тих змін, які відбулися, ухвалити відповідне рішення»,

— пояснив Кравчук.

Російські закони

Кравчук зазначив, що влада Росії, зокрема президент Володимир Путін, ухвалили низку рішень і документів, які «є прямим втручанням в життя» окупованих територій. Наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства, хоча сам президент Росії неодноразово говорив, що ці території є частиною України. Тому українська сторона пропонуватиме, щоб такі рішення і документи були скасовані.

Вільна економічна зона

За словами першого президента, Україна також буде пропонувати створення Вільної економічної зони в межах реалізації особливого порядку місцевого самоврядування на окупованих територіях.

«Без неї відновити там економіку буде неможливо. І ця Вільна економічна зона, згідно з нашим баченням, повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року. Розрахунки показують, що цей час дозволить привести регіон Донбасу в нормальний стан»,

— запевнив Кравчук.

«Формула Штайнмаєра»

Кравчук розповів, що оскільки «формулу Штайнмаєра» обговорювали на зустрічі «нормандської четвірки» у грудні 2019 року в Парижі та взяли в роботу, то її «не можна обійти стороною і необхідно також згадати в документі».

Глава делегації України в ТКГ підкреслив, що пропонований Україною «План спільних кроків» не є заміною того, що вже зроблено за шість років роботи «Нормандії» і ТКГ.

«Це документ, який відповідає реаліям і тому, що зроблено, а з його допомогою ми хочемо доповнити або уточнити ті питання, які не знайшли широкого, точного і конкретного втілення в попередніх документах»,

— пояснив він.

Створення «мирного плану»

Кравчук переконаний, що це не може бути документ, побудований на підставі пропозицій якоїсь однієї сторони: чи то України, чи то Росії, чи то ОБСЄ — повинні бути враховані пропозиції всіх сторін.

«Тільки такий документ буде мати право на життя, сприйнятий і буде виконуватися всіма сторонами, щоб цей план був реальним, і ми знайшли ту «золоту середину», яка відповідає інтересам усіх сторін, а головне — людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донбасу»,

— уточнив він.

Вже сьогодні, 5 листопада, план української сторони направлять координатору ТКГ, спецпредставникові чинного голови ОБСЄ Хайді Грау.

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