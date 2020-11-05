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За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали шесть нарушений перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщает штаб ООС.

Так, режим прекращения огня сепаратисты нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках враг применил автоматический станковый гранатомет. В районе Гнутового, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает NNS со ссылкой на Корреспондент.

Кроме того, в районе населенного пункта Шумы задокументировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Отмечается, что применив стрелковое оружие, военные Объединенных сил сбили беспилотник противника.

С начала текущих суток на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.