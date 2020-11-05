Зеленский упразднил одну должность и создал две службы

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Президент Владимир Зеленский ликвидировал должность первого заместителя главы офиса президента, создав при этом две службы при своем ОПУ. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства в среду, 4 ноября.

Кабинет руководителя ОП был дополнен Службой государственного протокола и церемониала и Службой мониторинга и управления рисками, сообщает NNS ссылаясь на пресс-службу президента Украины.

Также Зеленский подписал указ, ликвидирующий Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации.

Напомним, что ранее Зеленский уволил первого заместителя Ермака. Сергея Трофимова уволили с должности первого заместителя главы Офиса президента и назначили внештатным советником Зеленского.