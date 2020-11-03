У Раді чотири сили виступають проти закону Зеленського про розпуск КС

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Фракції "Голосу", "Європейської солідарності", "Опозиційної платформи – За життя" та депутатська група "За майбутнє" у Верховній Раді виступають проти прийняття законопроєкту авторства президента Володимира Зеленського, який пропонує розпустити Конституційний суд.

Про це свідчать виступи представників фракцій на засіданні ВР 3 листопада, передає Українська правда, інформує NNS.

Пряма мова Ярослава Юрчишина від "Голосу":

"У КС діє група людей, які працюють в інтересах країни-агресора. Це не наші слова, це слова секретаря РНБО. Мета цих людей зруйнувати конституційний лад. Бо руйнуючи антикорупційну інфраструктуру, як це почалося, ця група точно спровокує протистояння, призведе до тих дій, на яких вчора наголошував президент – кровопролиття. Чи треба протидіяти такому захопленню влади? Так. Але треба робити це в законний спосіб. А вони хочуть, щоб Верховна Рада вийшла за межі своїх повноважень і підтримала емоційне прагнення окремих осіб – фактично зруйнувати конституційний лад і відправити у відставку весь склад КС".

Пряма мова Ігоря Палиці від групи "За майбутнє":

"Уже тиждень відбувається істерика з приводу того, що зробив КС. Яке право мали депутати звертатися до КС. Це відбувалося завжди з часів Незалежності України. Що зробив КС? Те саме що і 1,5 роки назад. Коли сказав, що дострокові вибори до Верховної Ради конституційні. Наказ про розпуск Ради конституційний. Тоді все подобалося. А зараз – ні, бо він дозволив собі сказати, що закон неконституційний".

Пряма мова Артура Герасимова від "ЄС":

"На додаток до кризи в економіці, до провалу з епідемією, Україна вже тиждень тоне в найбільшій політичний кризі за останні роки, яка має ознаки конституційного перевороту та узурпації вдали з боку Зеленського. Зеленський відкрито тисне на депутатів, аби ті ухвалили закон про розпуск КС. Це спроба отримати ручний КС, який потім визнаватиме всі капризи Банкової".

Пряма мова Миколи Скорика від "ОПЗЖ":

"Той законопроєкт щодо розгону КС є абсолютно неконституційним. Ви нехтуєте точкою зору Венеційської комісії, точкою зору українського суспільства. Те, що зараз відбувається, – це фактично повторення подій 2014 року. Якщо, не дай боже, ви проголосуєте за ці законопроєкти, ви будете відповідати за законом".

За словами Юрчишина, наразі треба діяти у межах закону, тому "Голос" пропонує для початку створити умови, в яких КС зможе приймати рішення лише консенсусом – підняти кворум з 12 до 17 осіб. Він додав, що такий законопроєкт уже зареєстрований.

Потім, за словами Юрчишина, треба виправити позицію по антикорупційній інфраструктурі і разом рухатися "у нашому євроінтеграційному напрямку".

За словами Палиці, якщо комусь не подобається Конституція, то її треба змінювати. І якщо комусь не подобається КС, то його теж треба реформувати. Але і те, і інше треба робити у законний спосіб.

Герасимов додав, що "ЄС" має "покроковий план виходу з цієї політичної кризи". За його словами, спершу треба прийняти закони для відновлення жорсткого декларування з кримінальною відповідальністю за порушення.

Передісторія:

27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.

29 жовтня після засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський, доступ до реєстру електронних декларацій відновили.

В ніч з 29 на 30 жовтня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".

У відповідь на рішення КС, зранку 30 жовтня під будівлею суду відбулась акція протесту: учасники кидали шини та палили фаєри.

Невдовзі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями КС".