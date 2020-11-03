У "Слуг народа" рекорд по заболеваемости COVID

- 03 лист. 2020
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Накануне коронавирусом заразился очередной депутат "Слуги народа" и общее количество коронавирусных "слуг" достигло 17 человек. Замглавы фракции Евгения Кравчук отметила, что это своеобразный рекорд.
Об этом она сказала в эфире телеканала "Украина 24".
"Я не владею информацией, какая ситуация по другим фракциям, а у нас (в "СН"), к сожалению, такой себе рекорд по одновременному количеству больных COVID-19 – сейчас у нас 17 народных депутатов на больничном с позитивным тестом на коронавирус",
– рассказала она.
Кравчук уверена, что, несмотря на заболеваемость, в Раде наберется достаточное количество голосов для принятия законопроектов в ответ на скандальные решения Конституционного суда.