У "Слуг народа" рекорд по заболеваемости COVID

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Накануне коронавирусом заразился очередной депутат "Слуги народа" и общее количество коронавирусных "слуг" достигло 17 человек. Замглавы фракции Евгения Кравчук отметила, что это своеобразный рекорд.

Об этом она сказала в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не владею информацией, какая ситуация по другим фракциям, а у нас (в "СН"), к сожалению, такой себе рекорд по одновременному количеству больных COVID-19 – сейчас у нас 17 народных депутатов на больничном с позитивным тестом на коронавирус",

– рассказала она.

Кравчук уверена, что, несмотря на заболеваемость, в Раде наберется достаточное количество голосов для принятия законопроектов в ответ на скандальные решения Конституционного суда.