Под стенами Конституционного суда начался "языковый" протест (видео)

- 03 лист. 2020
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Сегодня, 3 ноября, под зданием Конституционного суда Украины проходит пикет в поддержку украинского языка, а именно закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает NNS со ссылкой на bykvu.
К акции присоединились представители “Национального корпуса”, “Свободы”, “Правого сектора”, блогеры, общественные деятели.
Митинг проходит спокойно, люди по очереди произносят речи, а именно призывают украинцев бороться против “квотирования украинского языка”.
Пришли на митинг около сотни человек.
Несколько участников акции зажгли файеры и хотели передать председателю Конституционного Суда Александру Тупицкого “билет на поезд” к российскому Ростова-на-Дону. И внутрь митингующих не пустили и они прикрепили “билет” на забор суда.