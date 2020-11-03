Под стенами Конституционного суда начался "языковый" протест (видео)

Завантажте мобільний додаток сайту

Сегодня, 3 ноября, под зданием Конституционного суда Украины проходит пикет в поддержку украинского языка, а именно закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает NNS со ссылкой на bykvu.

К акции присоединились представители “Национального корпуса”, “Свободы”, “Правого сектора”, блогеры, общественные деятели.

Митинг проходит спокойно, люди по очереди произносят речи, а именно призывают украинцев бороться против “квотирования украинского языка”.

Пришли на митинг около сотни человек.

Несколько участников акции зажгли файеры и хотели передать председателю Конституционного Суда Александру Тупицкого “билет на поезд” к российскому Ростова-на-Дону. И внутрь митингующих не пустили и они прикрепили “билет” на забор суда.