7,3 миллиона гривен из бюджета на кортеж Зеленского и кабмина

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Автобаза Государственного управления делами проводит 2 тендера на ремонты и обслуживание автомобилей для первых лиц государства. Кто получит заказ – узнайте в Информатор Деньги.

Государственное управление делами содержит автотранспорт, которым в служебных целях пользуются Президент Украины и Офис Президента, сотрудники подчиняющихся ГУД учреждений, эти же автомобили используются для обслуживания зарубежных делегаций. В собственности автобазы ГУД располагается 237 автомобилей, передает NNS.

Согласно первому тендеру, подрядчику нужно будет обслуживать 36 автомобилей и 4 двигателя до 31 декабря 2020 года. Здесь в списке 15 автомобилей Toyota Camry 2000-2004 годов выпуска, 14 Toyota Land Cruiser разных годов выпуска, 2 Toyota Sequoia 2010 года, 2 Ford Ecoline 1997 года, по одному BMW 745 2004 года, Ford Transit 2014 года, Toyota Sienna 2004 года.

Здесь контракт, вероятно, подпишут с ООО «Автоцентр «Європа-Сервіс» за 4 млн 320 тыс. грн.

В рамках второго тендера подрядчик до 31 декабря 2020 года будет обслуживать 66 автомобилей и 3 двигателя. Тут присутствуют 23 легковых автомобиля Skoda Superb 2008-2010 годов выпуска, 13 микроавтобусов Volkswagen Transporter 2004-2012 годов, 10 легковых Skoda Octavia (2001-2010 годов), 7 автомобилей Volkswagen Passat 2004-2013 годов, микроавтобусы: Volkswagen Crafter (2008-2011 годов, 5 единиц), Volkswagen Caravelle (2001-2011, 4 штуки), Volkswagen Caddy 2013 года, Volkswagen Multivan 2011 года, Volkswagen T5 2007 года, Volkswagen T4 2003 года.

Тут контракт подпишут с ООО «Автосоюз» за 2 млн 975 тыс. 40 грн. Общая сумма двух тендеров получается 7 млн 295 тыс. 40 грн.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОБЕДИТЕЛЯХ

ООО «Автоцентр «Європа-Сервіс» было основано в 2012 году. Является СТО с широким профилем услуг. Директор предприятия – Сергей Руднев. Конечные владельцы – киевляне Владимир Хоменчук, Сергей Руднев и Валерий Кононенко.

За 2016-2020 годы выиграло тендеров на 187 млн 730 тыс. грн. Основные заказчики – Автобаза Государственного управления делами, СБУ, Нацполиция в Киевской области, КП «Киевпасстранс» и другие. До этого в 2013-2014 году предоставляло услуги по тендерам Высшему административному суду, «Энергоатому», Министерству внутренних дел.

В 2016 году фирма с опозданием предоставила услуги Международному аэропорту «Борисполь», за что пришлось уплатить 145 тыс. 480 грн штрафа и пени, а также 2 тыс. 909 грн судебного сбора.

ООО «Автосоюз» существует с 1999 года. Основной вид деятельности – продажа автомобилей. Является официальным дилером компании Volkswagen в Украине. Директор – Дмитрий Розумей с 2016 года. Учредитель компании на данный момент – ООО «Європа-Авто», а конечный владелец – киевлянка Юлия Розумей.

Что интересно, существовало еще 5 предприятий в Украине с точно таким же названием – ООО «Автосоюз».

До 2016 года собственниками были киевлянка Елена Масливец и житель Черниговской области Александр Шморгун. А в 2002-2006 годах среди учредителей значился Геннадий Розумей – отец нынешнего директора, который в 2007 году баллотировался в Верховную Раду Украины от Блока Литвина и был членом Народной партии, но нардепом не стал, а в прошлом году о нем писали в журналистских расследованиях.

За 2016-2020 годы предприятие выиграло в 120 тендерах на 152 млн 210 тыс. грн. Крупнейшие покупатели – «Укргазбанк», Управление полиции охраны Киева, Автобаза ГУД, СБУ, Служба внешней разведки Украины, Офис Генпрокурора, Киевский национальный торгово-экономический университет и другие. Фирма продавала и ремонтировала авто по тендерам для государственных структур как минимум с 2011 года, а, возможно, и раньше.

За последние 2 года у фирмы было много судов на тему соблюдения трудового законодательства сотрудниками: количества часов работы, а также деятельности стажеров на предприятии.

Ранее уже писали, что Автобаза Государственного управления делами в этом году уже потратила 29,5 млн грн на закупку автозапчастей, еще 17,32 млн грн – на топливо. Еще 15,2 млн грн – на ремонт и техобслуживание автомобилей, 8 млн грн – на покупку шин, а 2,9 млн грн на покупку смазочных материалов. Остальные 3 млн 630 тыс грн были отправлены на оплату охраны, страховки, краску, покупку аккумуляторов, текстильных материалов, продукции для чистки, а также на утилизацию мусора. Таким образом содержание автопарка ГУД в этом году обойдется уже в более, чем 75,8 млн грн.