Оприлюднено список нардепів-авторів подання до КС про декларування

- 30 жовт. 2020
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Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило перелік нардепів, які стали ініціаторами подання до Конституційного суду у справі про недостовірне декларування. Про це NNS повідомляє з посиланням на Фейсбук-сторінку НАЗК.
Авторами подання стали 47 народних обранців:
- 1. Абрамович Ігор Олександрович
- 2. Батенко Тарас Іванович
- 3. Бойко Юрій Анатолійович
- 4. Бондар Віктор Васильович
- 5. Борт Віталій Петрович
- 6. Бурміч Анатолій Петрович
- 7. Волошин Олег Анатолійович
- 8. Гнатенко Валерій Сергійович
- 9. Дунаєв Сергій Володимирович
- 10. Загородній Юрій Іванович
- 11. Іоффе Юлій Якович
- 12. Ісаєнко Дмитро Валерійович
- 13. Кальцев Володимир Федорович
- 14. Качний Олександр Сталіноленович
- 15. Кива Ілля Володимирович
- 16. Кісільов Ігор Петрович
- 17. Козак Тарас Романович
- 18. Колтунович Олександр Сергійович
- 19. Королевська Наталія Юріївна
- 20. Кузьмін Ренат Равелійович
- 21. Ларін Сергій Миколайович
- 22. Лукашев Олександр Анатолійович
- 23. Льовочкін Сергій Володимирович
- 24. Льовочкіна Юлія Володимирівна
- 25. Макаренко Михайло Васильович
- 26. Мамка Григорій Миколайович
- 27. Мамоян Суто Чолоєвич
- 28. Медведчук Віктор Володимирович
- 29. Мороз Володимир Вікторович
- 30. Німченко Василь Іванович
- 31. Павленко Юрій Олексійович
- 32. Папієв Михайло Миколайович
- 33. Плачкова Тетяна Михайлівна
- 34. Пономарьов Олександр Сергійович
- 35. Приходько Наталія Ігорівна
- 36. Пузанов Олександр Геннадійович
- 37. Рабінович Вадим Зіновійович
- 38. Скорик Микола Леонідович
- 39. Славицька Антоніна Керимівна
- 40. Солод Юрій Васильович
- 41. Столар Вадим Михайлович
- 42. Суркіс Григорій Михайлович
- 43. Требушкін Руслан Валерійович
- 44. Фельдман Олександр Борисович
- 45. Христенко Федір Володимирович
- 46. Чорний Віктор Іванович
- 47. Шуфрич Нестор Іванович
“Національне агентство з питань запобігання корупції зазначає, що стосовно двох з цих народних депутатів – Іллі Киви та Тараса Козака – раніше було розпочато повну перевірку декларацій”, – йдеться у повідомленні.
Також в НАЗК наголосили, що лише деякі присутні у списку нардепи є фігурантами журналістських розслідувань, а також справ Національного антикорупційного бюро України.