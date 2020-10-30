Оприлюднено список нардепів-авторів подання до КС про декларування

30 жовт. 2020
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Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило перелік нардепів, які стали ініціаторами подання до Конституційного суду у справі про недостовірне декларування. Про це NNS повідомляє з посиланням на Фейсбук-сторінку НАЗК.

Авторами подання стали 47 народних обранців:

  • 1. Абрамович Ігор Олександрович
  • 2. Батенко Тарас Іванович
  • 3. Бойко Юрій Анатолійович
  • 4. Бондар Віктор Васильович
  • 5. Борт Віталій Петрович
  • 6. Бурміч Анатолій Петрович
  • 7. Волошин Олег Анатолійович
  • 8. Гнатенко Валерій Сергійович
  • 9. Дунаєв Сергій Володимирович
  • 10. Загородній Юрій Іванович
  • 11. Іоффе Юлій Якович
  • 12. Ісаєнко Дмитро Валерійович
  • 13. Кальцев Володимир Федорович
  • 14. Качний Олександр Сталіноленович
  • 15. Кива Ілля Володимирович
  • 16. Кісільов Ігор Петрович
  • 17. Козак Тарас Романович
  • 18. Колтунович Олександр Сергійович
  • 19. Королевська Наталія Юріївна
  • 20. Кузьмін Ренат Равелійович
  • 21. Ларін Сергій Миколайович
  • 22. Лукашев Олександр Анатолійович
  • 23. Льовочкін Сергій Володимирович
  • 24. Льовочкіна Юлія Володимирівна
  • 25. Макаренко Михайло Васильович
  • 26. Мамка Григорій Миколайович
  • 27. Мамоян Суто Чолоєвич
  • 28. Медведчук Віктор Володимирович
  • 29. Мороз Володимир Вікторович
  • 30. Німченко Василь Іванович
  • 31. Павленко Юрій Олексійович
  • 32. Папієв Михайло Миколайович
  • 33. Плачкова Тетяна Михайлівна
  • 34. Пономарьов Олександр Сергійович
  • 35. Приходько Наталія Ігорівна
  • 36. Пузанов Олександр Геннадійович
  • 37. Рабінович Вадим Зіновійович
  • 38. Скорик Микола Леонідович
  • 39. Славицька Антоніна Керимівна
  • 40. Солод Юрій Васильович
  • 41. Столар Вадим Михайлович
  • 42. Суркіс Григорій Михайлович
  • 43. Требушкін Руслан Валерійович
  • 44. Фельдман Олександр Борисович
  • 45. Христенко Федір Володимирович
  • 46. Чорний Віктор Іванович
  • 47. Шуфрич Нестор Іванович

“Національне агентство з питань запобігання корупції зазначає, що стосовно двох з цих народних депутатів – Іллі Киви та Тараса Козака – раніше було розпочато повну перевірку декларацій”, – йдеться у повідомленні.

Також в НАЗК наголосили, що лише деякі присутні у списку нардепи є фігурантами журналістських розслідувань, а також справ Національного антикорупційного бюро України.

Раніше ми повідомляли: Голова КСУ Тупицький вважає, що законопроект Зеленського про розпуск суддів має ознаки держперевороту

Автор: NNS - Національна служба новин

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