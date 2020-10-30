Стали відомі імена загиблих сьогодні українських військових

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Як повідомлялось раніше, в ніч на 30 жовтня ворог двічі відкривав прицільний вогонь по позиціях ЗСУ неподалік Водяного. Двоє українських військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям.

Загинули Володимир Бондарюк та Михайло Старостін з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Про це NNS повідомляє з посиланням на канал 24.

Бійці загинули внаслідок ворожого обстрілу близько опівночі, - повідомили у командуванні бригади.

"Загинули морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович та старший сержант Старостін Михайло Григорович",

– мовиться у повідомленні.

Водночас керівниця Центру допомоги учасникам АТО при ОДА Наталя Возаловська розповіла, що 30-річний Старостін загинув від кулі російського снайпера. Вона повідомила про церемонію прощання з бійцем, яка відбудеться 31 жовтня у селі Новорайськ, що на Херсонщині.

Світла пам`ять захисникам України! Сил близьким пережити таку тяжку втрату.

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