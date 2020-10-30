Хаос Зеленского и новый порядок Коломойского и Медведчука: Украина на грани антиконституционного переворота

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Конституционный суд своим решением вышел за пределы своих полномочий и создал хаос для государственных органов.

Но Зеленский, партнер которого Игорь Коломойский вместе с Медведчуком и создал этот хаос, теперь пытается в нарушение законов и Конституции разогнать Конституционный суд и переложить на него ответственность за нарушение международных обязательств Украины, передает NNS ссылаясь на «Прямий».

Это очень опасная подмена понятий, результатом которой может стать антиконституционный переворот. Уже очевидно, что в случае незаконного разгона КСУ основные бонусы получит Зеленский и его окружения, которые лишатся назначенных его предшественником честных судей КСУ, которые не голосовали за одиозное решение коллег. А сам Зеленский попытается обыграть это в свою политическую победу, показав “сильную руку”.

История с превращением Украины в failed state и разносной КСУ все больше выглядит как продуманный сценарий. При этом истинные виновники того, что происходит – Коломойский и Медведчук – выведены Зеленским из-под удара, а все внимание переброшено на судей Конституционного суда.