СМИ сообщили о коронавирусе у Шмыгаля: у премьера опровергли

- 29 жовт. 2020
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У премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля "заподозрили" заражение коронавирусной инфекцией. Об этом написало издание "Страна" в Telegram.
В СМИ сослались на сообщение организаторов форума Building&Construction Forum в столичном отеле Hilton, на котором 29 октября должен был выступать премьер.
"Его отсутствие организаторы объяснили тем, что Шмыгаль заразился коронавирусом. Сейчас официальных комментариев этой информации нет",
– говорилось в сообщении.
Однако позже пресс-секретарь Шмыгаля Ольга Куришко в комментарии изданию опровергла информацию о COVID-19 у премьера. По ее словам, он здоров и работает. А от участия в форуме, подчеркнула она, премьер отказался еще 20 октября.