Зеленский поставил задачу за 3 года создать ракету-носитель для освоения космоса

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Президент Владимир Зеленский поставил задачу создать в Украине ракетный носитель для освоения космоса. Он хочет, чтобы ракета была готова до конца его каденции в марте 2024 года.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский.

По его словам, для создания ракеты-носителя будут привлекать средства инвесторов, в том числе и иностранных государств. У украинского государства сейчас средств на это нет.

"Президент поставил задачу и заявил, что у него один из приоритетов – это развитие ракетно-космической отрасли, создание ракетного носителя легкого класса. У нас уже есть несколько вариантов, несколько проектов",

- сказал Уруский.