В уряді запевняють, що рішення Конституційного суду не вплинуть на безвіз з Євросоюзом

Завантажте мобільний додаток сайту

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина обіцяє, що в українців безвізовий режим з Євросоюзом не заберуть, попри рішення Конституційного суду.

Про це йдеться в заяві віце-прем’єрки, передає Громадське, інформує NNS.

«Безвізу з ЄС бути! Є сили всередині країни, зацікавлені в тому, щоб зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію України, і водночас позбавити українців безвізу. Запевняю, їм це не вдасться»,

— зазначила вона.

Стефанішина додала, що таке рішення КС викликає «питання і обурення», а також свідчить — «ще один сигнал, що реформа судової гілки влади має бути доведена до логічного завершення».

Вона нагадала, що сьогодні, 29 жовтня, президент Зеленський скликав засідання РНБО, а також пообіцяла, що «уряд також вживає заходів, які унеможливлять зупинення уже розпочатих реформ», зокрема й тих, що необхідні для інтеграції з ЄС і НАТО. Що це за заходи, Стефанішина не уточнила.

Раніше стало відомо, що після рішення Конституційного суду, який скасував значну частину антикорупційного законодавства, в ЄС, хоч поки і неофіційно, але заявили, що це є підставою для призупинення безвізу.

Читайте ще: "Голос" ініціює розслідування щодо рішення КСУ про скасування е-декларацій, а українців кличуть на мітинг