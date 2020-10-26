Второй тур местных выборов: названы две возможные даты

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Точная дата проведения второго тура на местных выборах пока неизвестна. В разных областях второй тур может состоятся в разные дни.

Об этом сообщила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на брифинге в понедельник.

Как она отметила, в большинстве городов второй тур выборов состоится. Однако когда именно это будет - пока неизвестно. В некоторых регионах они могут пройти 15 ноября, в других - 22 ноября.

"Законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на двенадцатый день после дня голосования, а повторное голосование организуется в течение трех недель. Поэтому точной даты второго тура - повторного голосования нет",

- сказала Айвазовская.