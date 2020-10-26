Воду для аннексированного Крыма хотят качать из озера для хранения отходов

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Искусственное озеро возле горы Гасфорта "власти Крыма" рассматривают в качестве резервного источника водоснабжения Севастополя. В засушливом 2014-м российское правительство уже перебрасывало воду отсюда в обмелевшее Чернореченское водохранилище.

Теперь же "подвиг" снова хотят повторить., сообщает NNS ссылаясь на Крым. Реалии.

С 1977 года водоем выполнял функцию хранилища отходов от добывания флюсовых известняков Балаклавского рудоуправления. В конце 1980-х это прекратилось, и озеро постепенно заполнилось водой из подземных ключей и дождя.

Интересно, что сейчас озеро и прилегающую к нему территорию арендует общественная организация байкеров "Ночные волки". Ежегодно байкеры организовывают здесь байк-шоу, а подзарабатывают они парком развлечений и платной рыбалкой на озере.

Байк-шоу у горы Гасфорта дважды посещал Путин. Первый раз это было еще в 2009-м, а второй - десять лет спустя.

Ныне полный объем водоема составляет 2450 тысяч куб/м, площадь водного зеркала - 35 гектаров, длина - 900 метров, максимальная ширина - 500 метров, максимальная глубина - 14 метров.