Коли відбудеться другий тур виборів?

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Поки невідомо, коли відбудеться другий тур голосувань на місцевих виборах, але дата повторного голосування на виборах голів великих міст залежатиме від швидкості підрахунку результатів волевиявлення громадян. Про це 26 жовтня розповіла голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська під час пресконференції, повідомляє NNS з посиланням на Тиждень.

«Очевидно, що в більшості міст повторне голосування відбудеться. Єдине, що незрозуміло, у які саме строки, тому що законодавство визначає, що результати встановлюються не пізніше, ніж на 12-ий день після дня голосування, а повторне голосування організовується протягом трьох тижнів. Тому точної дати другого туру - повторного голосування немає»,

- пояснила Айвазовська.

Вона зазначила, що голосування у різних регіонах може відбуватися у різні дати, як 15 листопада, так і 22 листопада.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Поліція порушила 77 кримінальних проваджень та склала 224 адмінпротоколи за фактами порушень на місцевих виборах. Водночас заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що міжнародні спостерігачі визнали чергові місцеві вибори в Україні безпечними.