Какие бюллетени на выборах не засчитают: примеры

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На бюллетенях для голосования на местных выборах-2020 сверху написаны подсказки, как правильно их заполнять. Министерство юстиции разъяснило, какие бюллетени не будут засчитаны.

Так, избирательный бюллетень будет считаться недействительным, если в нем проставлена отметки напротив нескольких партий или не проставлена ни одна отметка у полного названия партии.

При этом, если запись в квадрате с трафаретом сделана в графе партии, которую избиратель не поддержал, считается, что он поддерживает весь список кандидатов в депутаты от партии, которую он обозначил без предоставления поддержки отдельному кандидату.

Если избиратель сделал отметку в квадрате напротив названия партии, а сделал записи в двух и более квадратах с трафаретом, считается, что он поддержал весь список кандидатов от этой партии без предоставления поддержки отдельному кандидату.

Если в квадрате с трафаретом – несуществующий номер, то голос считается отданным в поддержку всего списка обозначенной партии.

Если избиратель в квадрате с трафаретом поставил отметку "+" или другую, а не цифру, и наоборот, то такой голос считается отданным в поддержку всего списка обозначенной партии.