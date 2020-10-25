Разумков проигнорировал "опросник Зеленского"

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Глава ВРУ Дмитрий Разумков не ответил на пять вопросов от Президента Украины Владимира Зеленского и, видимо, не примет участие в опросе. Об этом он заявил на избирательном участке после голосования.

"Нет, не отвечал на 5 вопросов. Ну если бы я ответил, я думаю, что у нас же это теоретически закрытый опрос. Давайте будет практика, будем разговаривать",

- сказал Разумков.

Он добавил, что имеет сегодня еще работу, поэтому, наверное, не получится принять участие в опросе Президента.