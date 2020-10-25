Сколько заплатят волонтерам за опрос Зеленского

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Волонтерам, которые проводят в день местных выборов опрос "5 вопросов от Президента", заплатят больше 500 гривен за день. Об этом рассказал один из волонтеров.

"Платят больше 500, но меньше 1000 гривен за день. Мне заплатят 700",

- рассказывает волонтер, который проводит опрос на одном из избирательных участков Киевской области.

Волонтер не сразу сказал, сколько конкретно ему платят так как он подписал договор о неразглашении, но через несколько минут разговора сказал, что ему должны заплатить 700 гривен.

"Это мне столько заплатят, а как другим я не знаю, может кто-то работать будет больше и ему заплатят тоже больше",

- рассказывает волонтер.

По его словам, деньги заплатят после окончания голосования.