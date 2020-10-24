В Украине запустили сайт-альтернативу "5 вопросам" Зеленского

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В сети Интернет появился сайт 5-zapytan.org.ua, на котором каждый желающий может поставить свой вопрос к народу Украины – как альтернативу опросу президента Украины Владимира Зеленского.

Пользователь имеет возможность или поддержать уже сформулированный вопрос, проголосовав за него, или добавить собственный. Об этом сообщается на сайте ОО "Справа громад", которое и стало инициатором создания нового ресурса, передает NNS со ссылкой на Обозреватель.

Сейчас на сайте уже есть 99 вопросов, из которых путем голосования будут отобраны 5 вопросов для опроса 25 октября.

"Зеленский хочет опроса в день выборов? Уже есть видосик о 5 вопросах? Мы, Справа громад, авторитетно заявляем – это лютый трэш, нарушение закона и просто "мерзость". Но поскольку каждый из нас – президент... мы тоже проведем свой опрос",

– отмечают создатели сайта.

Сейчас на сайте можно увидеть серьезный перечень вопросов, как шутливых, так и вполне серьезных.

"Ти сі курва заспокоїш чи нє?", "Когда в Ростов, Вова?" и другие вопросы мы будем собирать на этом ресурсе. Предложите ВАШУ ВЕРСИЮ вопроса к нации. Голосуйте за лучшие вопросы. Все они должны предусматривать ответы "да" или "нет",

– объясняют авторы идеи.

Среди вопросов представлены, в частности, следующие:

Должен ли Владимир Зеленский уйти в отставку из-за неоднократного нарушения закона, согласно его же собственному обещанию?

Должны ли быть наказаны все чиновники - включая президента Украины, причастные к нецелевому расходованию антикоронавирусного фонда - вплоть до пожизненного заключения?

Должны ли быть немедленно уволены с государственных должностей все представители режима Януковича, которые были назначены Зеленским?

Должны ли быть освобождены из-под стражи Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко, которых обвиняют в убийстве Павла Шеремета?

Имеет ли право человек, который не служил в украинской армии или уклонялся от воинской службы, баллотироваться на выборные должности?

"В воскресенье, 25 октября, на этом ресурсе, при полном соблюдении действующего законодательства, страна сможет дать ответ на НА ПЯТЬ ЛУЧШИХ (злейших, откровеннейших, смешнейших) вопросов",

– объясняют активисты из ОО "Справа громад".