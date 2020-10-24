Опитування Зеленського: в «Слузі народу» розповіли, як все буде

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Всеукраїнське опитування в день місцевих виборів 25 жовтня, яке ініціював Президент України Володимир Зеленський, проведе приватна компанія, що займається соціологічними опитуваннями. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Остров».

Ця компанія, відповідно до цивільно-правових договорів, наймає інтерв'юерів, які будуть опитувати громадян.

«У день виборів переважна більшість великих соціологічних компаній буде задіяна в проведенні екзит-полів, тому партія «Слуга народу» звернулася саме до зазначеної приватної компанії. Крім того, пошук підрядника для такого масштабного проекту був обмежений у часі»,

- пояснило джерело в партії.

Кошти партії, виділені для проведення опитування, будуть витрачені на друк опитувальних листів, виготовлення ящиків і одягу для інтерв'юерів, а також на оплату їх роботи.

Під час опитування постараються охопити максимальну кількість виборчих дільниць, на виході з яких інтерв'юери пропонуватимуть відповісти на п'ять запропонованих главою держави питань.

Як розповіло джерело в партії «Слуга народу», інтерв'юери будуть працювати протягом часу функціонування виборчих дільниць: з 8:00 до 20:00, в їх роботі передбачені перерви. Кожен інтерв'юер зможе проголосувати на місцевих виборах перед початком робочого дня.

На виборчих дільницях у Києві буде задіяно по два інтерв'юери на дільницю, в інших населених пунктах – по одній людині.

Інтерв'юери перебуватимуть за межами виборчих дільниць. Опитування проводитиметься на виході з дільниці.

Кожен інтерв'юер буде одягнений у спеціальний одяг, який не буде брендований політичною символікою. У будуть при собі опломбовані картонні ящики, куди виборці поміщатимуть заповнені бюлетені зі своїми відповідями на питання. У зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19 інтерв'юери працюватимуть у засобах індивідуального захисту та з дотриманням необхідних запобіжних заходів.

Після закриття виборчих дільниць кожен інтерв'юер повинен доставити опломбовану скриньку з бюлетенями в центр підрахунку голосів у своєму регіоні. Після прибуття ящика в центр підрахунку буде складено відповідний протокол. Члени лічильної комісії будуть розкривати ящик і проводити підрахунок голосів.

«Для проведення загальнонаціонального опитування надруковано кілька мільйонів анкет. Оскільки з урахуванням епідемії COVID - 19 очікується невисока явка виборців, то можуть бути використані не всі з них», - зазначив співрозмовник з Офісу президента.

Як повідомлялося раніше, проведення загальнонаціональне опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським у день виборів, коштуватиме понад 100 млн грн. Оплату обіцяє здійснити політична партія «Слуга народу» зі свого фонду.

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