Кожен сьомий кандидат на місцевих виборах – безробітний

- 23 жовт. 2020
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Громадянська мережа ОПОРА оприлюднила статистику по кандидатам на місцевих виборах-2020 в Україні. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.
Згідно статистики, 55,5% кандидатів на місцевих виборах в Україні є чоловіками, а 44,2% - жінками.
За даними організації, переважна більшість кандидатів є безпартійними - 76,1%, вища освіта у 75,1% осіб, 44,4% належать до вікової групи 35-50 років.
29,2% кандидатів на місцевих виборах працюють в сфері бізнесу, безробітним є кожен сьомий кандидат (14,6%), а 10,9% висуванців працюють в органах місцевого самоврядування та інших органах влади.