Порошенка і Тимошенко помітили в одному літаку

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Екс-президент України Петра Порошенка і нардепа Юлію Тимошенко помітили в одному літаку. Про це NNS повідомляє з посиланням на nua.in.ua.

Політики летіли зі Львова до Києва на звичайному рейсовому авіалайнері економ-класу.

Порошенко и Тимошенко заметили в одном самолете pic.twitter.com/qI2aBWVFAa October 20, 2020

За словами пасажирів, після посадки Порошенко сів з усіма в загальний автобус і поїхав до терміналу.