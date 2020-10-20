Порошенка і Тимошенко помітили в одному літаку

20 жовт. 2020
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Екс-президент України Петра Порошенка і нардепа Юлію Тимошенко помітили в одному літаку. Про це NNS повідомляє з посиланням на nua.in.ua.

Політики летіли зі Львова до Києва на звичайному рейсовому авіалайнері економ-класу.

За словами пасажирів, після посадки Порошенко сів з усіма в загальний автобус і поїхав до терміналу.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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