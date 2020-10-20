Порошенка і Тимошенко помітили в одному літаку

- 20 жовт. 2020
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Екс-президент України Петра Порошенка і нардепа Юлію Тимошенко помітили в одному літаку. Про це NNS повідомляє з посиланням на nua.in.ua.
Політики летіли зі Львова до Києва на звичайному рейсовому авіалайнері економ-класу.
Порошенко и Тимошенко заметили в одном самолете pic.twitter.com/qI2aBWVFAa— FENIX news (@ua_fenix) October 20, 2020
За словами пасажирів, після посадки Порошенко сів з усіма в загальний автобус і поїхав до терміналу.