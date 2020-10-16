Нацрада перевірить "NewsOne", "112 Україна" та "Z ZIK" через трансляцію зустрічі Медведчука з Путіним

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15 жовтня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалам «NEWSONE», «112 УКРАЇНА» і «Z ZIK» через трансляцію зустрічі голови політради і стратегічної ради партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата України Віктора Медведчука з президентом РФ Володимиром Путіним, що відбулася в Москві.

Про це йдеться у повідомленні Нацради, пише Громадське, передає NNS.

Зазначається, що заяви Путіна, які транслювали телеканали, вводили в оману глядачів і створювали враження начебто «добросусідського» ставлення до України. У Нацраді додали, що трансляція подібних зустрічей формує позитивний образ Путіна та загрожує національній безпеці України в інформаційному просторі.

Більш того, телеканали не роз’яснили глядачам, що заяви Медведчука, Путіна і «експертів», які брали участь у зустрічі, є упередженими та суб’єктивними.

Нагадаємо, ці три канали входять до так званого пулу Медведчука, бо належать його соратнику Тарасу Козаку.

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Що зараз з перевірками?

Нацрада від початку року вже призначила чотири перевірки телеканалу «112 Україна», однак до фактичного візиту на канал досі не дійшло — через коронавірус.

Як розповідав секретар Нацради Юрій Зіневич, перевірки мали бути виїзними, але у зв'язку з карантином їх досі не провели. Тому регулятор планував провести безвиїзні перевірки і готує такий метод роботи.

Фото: Детектор медіа