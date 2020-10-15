Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (відео)

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Президент України Володимир Зеленський озвучив друге питання, яке поставлять громадянам під час опитування 25 жовтня. Про це NNS повідомляє, посилаючись на відео, опубліковане Зеленським у Фейсбуці.

Питання звучить так: «Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?».

Слід зазначити, що раніше представники фракції «Слуга народу» запевняли, що питань про Донбас в опитуванні не буде.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський заявив, що 25 жовтня на виборчих дільницях під час місцевих виборів українцям поставлять «п’ять важливих питань» про те, що «раніше нас ніколи не питали». Він пообіцяв озвучити питання пізніше.

Згодом в Офісі президента повідомили, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

Перше анонсоване президентом питання таке: «Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?»

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