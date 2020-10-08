Зеленський назвав Медведчука "циніком"

08 жовт. 2020
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Зеленський назвав Медведчука "циніком" І відповів з приводу російської вакцини від COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на особисту сторінку президента у Фейсбуці.

Володимир Зеленський нарешті відреагував на зустріч лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука з російським лідером Володимиром Путіним, де обговорювалася поставка вакцин від коронавірусу українцям.

Про це він висловився на своїй сторінці у Фейсбуці 7 жовтня.

За словами Зеленського, в Євросоюзі запевнили Україну в готовності допомогти отримати перевірені вакцини від COVID-19, як тільки вони будуть розроблені і досліджені вченими відповідно до всіх протоколів.

А на даний момент президент закликав не дуже вірити "окремим цинікам", які вже зробили вакцинацію спірними препаратами і висувають" ініціативи " напередодні виборів в Україні.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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