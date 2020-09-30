"Слуга народа" предложил украинцам новый язык: и не украинский, и не русский

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В Украине русский язык отличатся от того, на котором говорят в России, поэтому он должен быть признан отдельным "украинским русским языком".

Такое мнение высказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, пишет NNS ссылаясь на ukraina24.

"Я как филолог по первому образованию точно убежден, что русский язык в Украине меняется по многим параметрам. И совершенно точно, на мой взгляд, в среднесрочной или долгой перспективе он должен быть отдельным языком. Тогда в России будет российский язык, а в Украине… Это вопрос для дискуссии – как филологической, так и в обществе", - отметил "слуга народа".

На вопрос, вы на каком языке он общается дома, Потураев отметил:

"Дома я говорю на российском… но я не согласен… Я не хочу говорить на российском, на российском пускай в России разговаривают. Я не могу согласиться, что говорю дома по-российски – ну, украинский русский".

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