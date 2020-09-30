В Офісі президента відреагували на скандальну заяву Фокіна

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Офіс президента України прокоментував заяву першого заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна, який заявив, що немає підтвердження, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Неприємно вражені особистими оцінками та коментарями, які дав перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін у Верховній Раді України на засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Очевидно, що кожен, хто представляє державу, повинен завжди пам'ятати, що не можна плутати офіційне з особистим. Якщо є розходження в позиціях, а власне бачення, яким би воно не було, відрізняється від державного, потрібно обирати державне доти, доки представляєш державу. Не особисте, а саме державне бачення",

– йдеться у повідомленні.

У Офісі президента наголосили, що офіційна позиція України повністю збігається з об'єктивною реальністю та політичною правдою.

"Саме з російського вторгнення почалася тимчасова окупація Автономної Республіки Крим, міста Севастополя й окремих районів Донецької та Луганської областей України. Саме ця держава повністю контролює тимчасово окуповані території України та має вирішальний вплив на все, що там відбувається. Це цілком очевидні істини",

– наголошують у заяві.

Зазначається також, що робота української делегації в Тристоронній контактній групі завжди базувалася на повному розумінні національних інтересів України та абсолютної правди про війну і хто є хто в цій війні.

"Особисті думки кожного з представників України не тільки жодного разу не заважали переговорам, а й не суперечили офіційній позиції держави, нашим засадничим імперативам та тим завданням, які Президент Володимир Зеленський поставив перед делегацією. Безумовно, заявам Вітольда Фокіна, які категорично розходяться з офіційними позиціями держави, вже надана належна оцінка. Перш за все – суспільством, яке заплатило велику ціну за свої ідеали. Цього не можна не розуміти",

– заявили у ОП.

Тим більше, як наголошується у заяві, що метою діяльності держави та її представників є досягнення сталого миру лише на українських умовах.

"А саме: абсолютне та довготривале припинення вогню на Донбасі, звільнення всіх утримуваних осіб, виведення всіх незаконних збройних формувань і військової техніки з території України, повна деокупація та повернення Україні контролю над кордоном з Росією. Задля цього й працює наша делегація в Тристоронній контактній групі",

– йдеться у повідомленні ОП.

Нагадаємо, Вітольд Фокін на засіданні парламентського комітету, серед іншого, заявив, що немає підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією.

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