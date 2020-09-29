Безвіз і допомога Україні від ЄС під загрозою - Atlantic Council

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Низка рішень української влади ставлять під удар макрофінансову допомогу ЄС і безвізовий режим, повідомляє NNS з посиланням на Главком.

Стосунки між Європейським Союзом та Україною перед щорічним самітом ускладнилися, і напруженість в останні місяці зросла. Про це пише у своїй статті на сайті Atlantic Council редактор Пітер Дікінсон. Він зауважує, що низка рішень української влади ставлять під удар макрофінансову допомогу ЄС і безвізовий режим.

«Президент Зеленський наступного тижня вирушає до Брюсселя на двадцять другий щорічний саміт Україна-ЄС, двосторонні зв'язки яких є найбільш напруженими з моменту підписання знакової Угоди про асоціацію в 2014 році»,

- йдеться у публікації.

Відносини між Україною та Європейським Союзом за останні шість років значно зміцнились, однак атака уряду Зеленського на ключові антикорупційні органи зараз викликає занепокоєння серед європейських партнерів України щодо майбутнього напрямку країни - пише автор.

Він, зокрема, аналізує заяви високого вредставника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля після візиту до Києва, який наголосив, що Україна не повинна сприймати підтримку ЄС як належне.

«З 2014 року ЄС є найсильнішим партнером України. Наша підтримка буде продовжуватися, але вона також пов'язана з нагальною потребою зміцнення верховенства права та розвитку боротьби з корупцією»,

- написав Боррель.

Автор публікації зауважує, що реформи попередніх років свідчили, що Україна рухається у правильному напрямку.

«Ситуація кардинально змінилася завдяки рішенням, винесеним Конституційним судом України в серпні та вересні, які оскаржували юридичну чинність Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Подальші погані новини були у другій половині вересня, коли українські депутати призначили сумнівну комісію з відбору до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури країни (САП) яка не відповідає міжнародним зобов'язанням України»,

- констатує видання.

В Atlantic Council зазначають, що до голосування 17 вересня Зеленський неодноразово отримував нагадування від міжнародних партнерів України про необхідність створення надійної комісії та виконання антикорупційних зобов'язань країни. Утім, депутати від його партії «Слуга народу» ухвалили сумнівне рішення.

У відповідь представники ЄС нагадали Україні, що це парламентське рішення може поставити під загрозу останню програму макрофінансової допомоги в країні на суму 1,2 млрд. євро, а також поставити під загрозу безвіз до Європейського Союзу.

Автор статті наголошує, що хоча таке покарання було б доволі болючим для Києва, у Європейську Союзі фактично немає інших важелів, щоб впливати на українську владу та її артиреформаторські рішення.

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