У ЗЕЛЕНСКОГО ГОТОВЯТ ФАЛЬСИФИКАЦИИ НА ВЫБОРАХ - ГЕРАСИМОВ

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У президента Владимира Зеленского готовятся к масштабным фальсификациям на местных выборах 25 октября. Об этом во время Согласительного совета заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, передает NNS ссылаясь на Прямий.

Он отметил, что власть ожидает проигрышного для себя результата, поэтому старается не допустить сильных оппозиционных кандидатов.

"Власть Зеленского уже не скрывает, что готовится к масштабным фальсификациям на местных выборах 25 октября. Причина очень проста - так называемая "правящая партия" стремительно теряет рейтинг, в то время как команда "Европейской Солидарности" увеличивает поддержку граждан",

- констатирует политик.

"Очевидно, такой расклад сил пугает Зеленского, который решил воспользоваться методами Лукашенко: отменять выборы, как на Донбассе, не допускать к регистрации оппозиционных кандидатов и целые партии, а на их место регистрировать "клонов", в частности как в Умани. Мы обращаемся к ЦИК с просьбой, что если человек изменил свою фамилию, менее чем полгода до выборов, то в бюллетене должна указываться не только новая фамилия, но и старая",

- отметил Герасимов.

"Также используют банальное административное давление на кандидатов. В Сумах нашего кандидата, легендарного полковника Валерия Исмаилова власть Зеленского попыталась незаконно уволить с должности на следующий день после его представления в команде "Европейской Солидарности",

- напомнил депутат.

"Для искажения результатов выборов на местах в ход пошли продажи мест в комиссиях. К большому сожалению, соучастниками фальсификации выборов стали определенные парламентские партии, которые по информации СМИ продают команде Зеленского свои квоты. Посмотрите, что происходит на Волыни, в Черкассах и области, посмотрите на заявления мэра Днепра Филатова",

- обращает внимание сопредседатель "Европейской Солидарности".

"Мы призываем неравнодушных граждан, которым важно защитить свой выбор, стать наблюдателями на выборах от "Европейской Солидарности",

- отметил Герасимов.