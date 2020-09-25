Росію запросять взяти участь у платформі з деокупації Криму - перша заступник голови МЗС України

Завантажте мобільний додаток сайту

Росію запросять брати участь у міжнародній платформі з деокупації Криму, але надій на це небагато, пише Радіо Свобода, передає NNS.

Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла перша заступниця голови МЗС України Еміне Джеппар.

«Ми запросимо Росію взяти участь у цій платформі. Звичайно, ми розуміємо, бачачи їх страусину позицію все шість років, як вони викручують ситуацію, абсолютно цинічно поводяться щодо України і міжнародного права, тому надій, що Росія візьме участь в цій платформі, небагато»,

– зазначила заступниця міністра.

За її словами, якщо одним із завдань цієї платформи є відстеження того, що відбувається у Криму, то в МЗС України розуміють, що «мова йде про злочини, які Росія здійснює в Криму».

«Ми переконані, що те, що сталося у 2014 році в Криму і на Донбасі – це порушення того світопорядку, який виник після Другої світової війни. Не тільки Україна зацікавлена у відновленні справедливості. Це тест для західних країн»,

– наголосила Джеппар.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН закликав до участі в створенні міжнародної платформи з деокупації Криму і підтримки оновленої резолюції щодо ситуації з правами людини на анексованому півострові.

Раніше ми писали: В окупованому Криму затримали одесита за нібито заклики до екстремізму

Окупація та анексія Криму Росією

У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.В окупованому Криму затримали одесита за нібито заклики до екстремізмуМіжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.