За колишнього «слугу народу» внесли заставу 3 мільйони, і він вийшов з СІЗО

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За народного депутата Олександра Юрченка, який підозрюється в участі в корупційних схемах у Верховній Раді, була внесена застава розміром 3 млн 1 656 гривень. Про це повідомила речник Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, повідомляє NNS з посиланням на Українську правду.

«За нардепа внесли заставу в повному обсязі»,

– сказала Чемерис, уточнивши, що гроші були внесені 24 вересня.

У той же день підозрюваний був відпущений з СІЗО із зобов’язанням носити електронний браслет.

«Вчора Юрченко вийшов з СІЗО після того, як за нього внесли заставу»,

– повідомила 25 вересня прес-секретар САП Ольга Постолюк, передає «Укрінформ».

Нагадаємо, 15 вересня НАБУ оприлюднило відео передачі частини хабара спільникам Олександра Юрченка. Частина грошей призначалася самому депутату. 17 вересня Юрченко отримав підозру від НАБУ і був виключений з фракції «Слуга народу». 21 вересня депутат був заарештований за рішенням суду з можливістю вийти під заставу.

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