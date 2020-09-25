Україна не буде продовжувати заборону на в'їзд для іноземців

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Кабінет міністрів України не буде продовжувати заборону на в'їзд для іноземців. Таким чином, кордони відкриються вже наступного тижня. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті міністрів, передає NNS.

Як повідомляє джерело РБК-Україна, в уряді немає інформації про продовження цієї заборони.

"Вона (постанова, - ред.) сама втратить чинність після вихідних",

- додало джерело.

У Державній прикордонній службі РБК-Україна не змогли надати інформацію з цього питання.

"Ми керуємося прийнятими нормами, а заборону на в'їзд іноземцям поки прописано до 28.09. Тому це поки все, що можу сказати",

- відзначили в Держприкордонслужбі.

Також про це повідомляє Європейська правда з посмланням на власні джерела.

Очікується, що іноземців прирівняють до українців, які повертаються з-за кордону. Наразі для українців діють правила, що залежать від належності держави в’їзду до переліку країн зі значним поширенням коронавірусу.

Такими державами визнано ті, в яких кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні.

Ці ж правила планується поширити й на іноземців після 28 вересня. Вони будуть змушені йти на самоізоляцію, якщо епідемічна ситуація в країні їхнього громадянства або постійного проживання гірша, ніж в Україні.

Альтернативою самоізоляції буде тест на коронавірус, який можна буде здати після прибуття.

Також від іноземців вимагатимуть наявності чинного страхового поліса і встановлення електронного додатка для осіб у випадку самоізоляції.

Нагадаємо, з 28 серпня в Україні набула чинності заборона на в'їзд іноземних громадян терміном на один місяць. У той же час кордони залишалися відкритими для іноземних студентів, військових, які проходять службу в Україні, дипломатів, водіїв, членів екіпажів і так далі.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслював, що Україна може відкрити кордони для іноземців при спаді захворюваності на коронавірус. Однак, як показує практика, закриття кордонів просто не будуть продовжувати.