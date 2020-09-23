На Донбасі підірвалися двоє українських військових

Завантажте мобільний додаток сайту

Сьогодні, 23 вересня, у районі населеного пункту Піски на Донбасі внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримали осколкові поранення двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Про це NNS повідомляє з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

Бійцям надана домедична допомога, їх оперативно доправлено до лікувального закладу. Стан постраждалих воїнів середнього ступеня важкості.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Штаб ООС повідомляв, що російські окупаційні війська від початку доби 23 вересня один раз порушили домовленості, досягнуті на рівні ТКГ, спрямувавши свій безпілотник до населеного пункту Водяне.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України