Зеленський виступив в ОНН: про що говорив президент

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Володимир Зеленський виступив на віртуальному засіданні Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй з нагоди 75-ї річниці заснування ООН. Про це передає УНІАН, інформує NNS.

«Ніхто не міг уявити, що 2020-й влаштує такий потужний краш-тест для нашого світу… Ми повинні визнати, що світ у ХХІ столітті сповнений конфліктів, агресії, диктатури та порушень прав людини»,

— цитує слова Зеленського прес-служба Офісу президента.

Президент заявив, що збройна агресія Росії на Донбасі та окупація Криму «це не тільки і не просто війна в Україні, це війна в Європі. І це не просто зазіхання на суверенітет незалежної держави, це подібно спробі повернутися до розподілу сфер впливу в світі».

Зеленський висловив переконання, що сучасний світ сповнений викликів так само, як і 75 років тому.

«Мир і благополуччя залишаються цінностями, за які люди проливають кров в різних куточках світу. За попередні 75 років людство зійшло на найвищі вершини, поринало в найглибші западини, освоювало космос і навіть з допомогою нових технологій може проводити засідання ООН віддалено»,

— наголосив він.

«Отже, чи дійсно ми не в змозі зупинити агресію і війни? Чи дійсно нам потрібні нові криваві уроки, щоб переосмислити наше існування на цій планеті?»,

— запитав Зеленський.

Він зазначив, що пандемія коронавірусу стала «шоком для всіх країн» та потрібно використовувати цей «тривожний сигнал», щоб покласти край розбіжностям і об'єднати зусилля для досягнення «новаторських результатів»

«Не тільки повернутися до цілей і принципів Статуту ООН, а й приступити до їх постійного і повного виконання. Почнемо ж зараз. «Планети Б» у нас немає, ми живемо тут і тільки один раз»,

— резюмував Зеленський.

Зеленський в промові привітав усіх з 75-ю річницею створення Організації, відзначивши, що 75 років тому важкі й нестабільні повоєнні часи об'єднали держави-засновники, спонукавши їх відмовитися від протиріч, щоб побудувати кращий світ. Світ миру, поваги, верховенства міжнародного права, прав людини і правди.

«Ми маємо визнати, що 21 сторіччя сповнене конфліктів, агресії, диктатури та порушень прав людини. 75 років тому заснування ООН стало наступним символом - людство повинно було засвоїти трагічний урок Другої світової війни. Проте окупація Криму та збройна агресія Росії на Донбасі довели, що цей урок не був засвоєний»,

— підкреслив глава держави.

Урочисте засідання Генасамблеї ООН з нагоди 75-ї річниці заснування Організації: коли і як буде проходити

На тлі пандемії коронавірусу, політичної поляризації та економічного спаду цього тижня стартують щорічні збори Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Вперше в історії організації світові лідери не будуть присутні на гучному дипломатичному заході в Нью-Йорку, пише Радіо Свобода.

Замість цього вони виступлять із заздалегідь записаними промовами, а більшість заходів проходитимуть віртуально.

Тільки по одному дипломату від кожної зі 193 країн-учасниць допустять в залу Генеральної асамблеї – з дотриманням соціальної дистанції і маскового режиму. На тижні Генасамблеї цього року не буде рукостискань та обіймів.

Зустрічі на високому рівні розпочалися 21 вересня з відзначення 75-річчя ООН і офіційного прийняття декларації, схваленої усіма 193 країнами-членами. Світові лідери і представники більш ніж 180 країн зроблять трихвилинні відеозвернення.

22 вересня відбудеться відкриття віртуального засідання Генеральної асамблеї високого рівня, яке розпочнеться із виступу генсекретаря. Виступи в перебігу так званих загальних дебатів триватимуть до 26 вересня, потім буде зроблена дводенна перерва і завершаться всі заходи вранці 29 вересня.

Серед тих, чиї виступи очікуються в перший день загальних дебатів 22 вересня, – президент США Дональд Трамп, президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Зазвичай під час зборів Генасамблеї ООН проходять сотні додаткових заходів. Цього року відбудеться лише кілька зустрічей, в тому числі щодо боротьби з пандемією коронавірусу, змін клімату та біорізноманіття.

Фото: Офіційний сайт Президента України