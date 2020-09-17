"Слуга народу" скасувала засідання щодо постанови про місцеві вибори

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Фракція "Слуга народу" скасувала заплановане засідання з приводу постанови про місцеві вибори, відкоригувати яку вимагає Росія, передає Українська правда, інформує NNS.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура у Telegram.

"Засідання фракції з приводу Мінського процесу та голосування постанови про місцеві вибори скасовано. Конкретна дата не призначена. Озвучена причина – хвороба одного з учасників зустрічі",

— написав Качура.

Як повідомили джерела Української правди, у "Слузі народу" кажуть, що у віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова ангіна, тому фракція не зібралася на заплановану зустріч.

Цьому передувало: 11 вересня після зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" у Берліні заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що "домовилися, що найближчим часом у Верховній Раді буде розглянуто постанову, яка коригує ту постанову, яка було ухвалена 15 липня".

Згодом керівник Офісу президента Україна Андрій Єрмак запевнив, що українська сторона під час зустрічі радників у "нормандському форматі" не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори задля проведення їх на непідконтрольних уряду територіях.

16 вересня відбулося 7-годинне онлайн-засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ, мінський процес) – і голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук з приводу виборів заявив, що "ухвалення законів і постанов є виключною компетенцією та прерогативою Верховної Ради України", а ТКГ може обговорювати пропозиції до проектів документів щодо самоврядування в ОРДЛО.

Чому це важливо: Представники Росії і в "мінських", і в "нормандських" переговорах домагаються від України проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які контролює не Київ, а проросійські бойовики та найманці РФ. Вибори означатимуть легітимізацію псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".

Передісторія:

15 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею, місцеві вибори на окупованих територіях 25 жовтня не проводяться, а будуть призначені лише після деокупації та припинення збройної агресії Росії проти України, зокрема виведення і роззброєння незаконних збройних формувань та відновлення контролю України за своїм кордоном.

У серпні Леонід Кравчук розповів, що на засіданні ТКГ 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.

Російська сторона у Тристоронній контактній групі і 2 роки тому, у вересні 2018 року, наполягала на проведенні "виборів" в ОРДО й ОРЛО попри те, що вони суперечать Мінським угодам.

Фото: depositphotos.com