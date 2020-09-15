Рада дозволила йти на місцеві вибори без довідки про несудимість

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Верховна Рада скасувала норму про обов'язковість подання під час реєстрації кандидатами у депутати на місцевих виборах довідки про наявність чи відсутність судимості, про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

За ухвалення відповідного законопроєкту № 3995 у цілому з необхідними техніко-юридичними правками проголосували 325 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Згідно з документом, вилучається пункт 9 частини першої статті 222 Виборчого кодексу, який містить вимогу щодо надання довідки про наявність чи відсутність судимості для деяких кандидатів на місцевих виборах.

Таким чином, усі кандидати на місцевих виборах будуть у рівних умовах стосовно підтвердження несудимості та зазначатимуть про це відомості лише в автобіографії.

Автори законопроєкту, народні депутати Роман Лозинський і Володимир Цабаль (обидва - з фракції «Голосу»), переконані, що його ухвалення сприятиме усуненню перешкод для реалізації громадянами України пасивного виборчого права, що існують наразі під час реєстрації кандидатами у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 і більше тисяч).