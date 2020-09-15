Збройні формування РФ порушують режим припинення вогню – звіт СММ ОБСЄ

15 вер. 2020
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За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 14 вересня 2020 року, під час виконання спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ було зафіксовано низку порушень із боку російсько-окупаційних військ, - повідомляє NNS з посиланням на штаб ООС.

Так, на непідконтрольній урядові України території було помічене проведення інженерних робіт зі створення нових та укріплення наявних позицій.

Зокрема, 11 вересня на Донеччині, у населеному пункті Зайцеве, вперше зафіксовано 40-метрову траншею, що починається з подвір’я приватного цивільного будинку та проходить у північно-західному напрямку, а поблизу Лозового відмічено укріплення наявної позиції.

12 вересня поблизу населеного пункту Молодіжне Луганської області за межами ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте Спеціальна моніторингова місія задокументувала нову траншею (завдовжки 5 метрів), поряд із якою була купа вугілля.

13 вересня поблизу Докучаєвська Донецької області неподалік блокпоста збройних формувань спостерігачі місії бачили свіжу 10-метрову траншею та бункер за блокпостом.

Українська сторона СЦКК наголошує, що наведені факти чітко показують на порушення Мінських домовленостей та досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню, зокрема п.1 про заборону на наступальні та розвідувально-диверсійні дії.

Збройні формування Російської Федерації і надалі систематично не виконують умови режиму припинення вогню, вкотре облаштовуючи фортифікаційні споруди, та відкрито нехтують хитким мирним процесом.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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