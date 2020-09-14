Фокін розповів про обставини знайомства з Єрмаком

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Вітольд Фокін прокоментував скандальну заяву власної внучки про те, що вона познайомила його з очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, - повідомляє NNS з посиланням на 24 канал.

Він зауважив, що така зустріч дійсно була, але він геть не пам’ятає, за яких обставин вона відбувалася, бо, мовляв, це було давно. Також Фокін заступився за онуку та зазначив, що вона має право висловлювати все, що забажає.

Так, Фокін зізнався, що бачився з Єрмаком всього один раз до свого призначення у ТКГ. Про це він розповів у коментарі виданню "Гордон".

Це було настільки давно, що я не пам'ятаю цього знайомства. Це було кілька років тому. Вона досить часто приїжджає до мене з друзями своїми. Як правило, це симпатичні, цікаві люди. Не можу пригадати, коли саме вона приїжджала з цим паном. Може, це було рік тому, може, більше. У мене не відклалося це в пам'яті,

– сказав він.

Вітольд Фокін наголосив, що знайомство відбулося задовго до його призначення у Тристоронню контактну групу.

Окрім того, він заявив, що його внучка має свою думку, яку в праві висловлювати. Фокін додав, що не збирається про неї більше нічого говорити.

Я ні з ким про свою онуку бажання говорити не маю. Вона повнолітня людина. Зовсім самостійна. У неї своя думка, вона має право її висловлювати, коли завгодно і де завгодно ,

– сказав політик.

Що відомо про скандальну заяву Маші Фокіної – внучки Вітольда Фокіна:

Марія Фокіна, яка є відомою світською левицею, заявила журналістам, що особисто познайомила главу Офісу Президента Андрія Єрмака зі своїм дідом Вітольдом.

Знаєте, я сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Бо це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися перемовинами в ТКГ ,

– сказала вона.

Фокіна також додала, що "Андрюші (Єрмаку – 24 канал) саме була потрібна поміч – допомогти в ситуації" (йдеться про завершення війни на Донбасі – 24 канал).

Хто такий Вітольд Фокін

У жовтні 1990 року виконував обов'язки голови Ради Міністрів УРСР, а вже у листопаді Фокіна затвердили на цій посаді. Першим прем'єр-міністром України він став у березні 1991 року. У 1992 році його на цій посаді замінив Леонід Кучма.

Фокін один з тих, хто підписав Угоду урядів Білорусі, Росії та України про впровадження узгодженої економічної політики.

З 1993 року був науковим співробітником Інституту світової економіки та міжнародних відносин, Президентом Міжнародного Фонду гуманітарних і економічних зв'язків України з Російською Федерацією, членом Вищої економічної Ради при президенті України.

Пропозицію знову попрацювати з Кравчуком, але вже у ТКГ, 87-річний Фокін отримав на початку серпня.

Президент Зеленський призначив його першим заступником глави української делегації в ТКГ Зеленський призначив Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ 18 серпня.

Після цього Вітольд Фокін відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, він спробував виправдати Росію за анексію Криму та заговорив про загальну амністію для бойовиків на Донбасі та особливий статус регіону.

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