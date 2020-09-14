У міністра культури України кинули яйцем (Відео)

- 14 вер. 2020
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У міністра культури Олександра Ткаченка кинули яйцем перед початком його пресконференції, присвяченій першим 100 дням на посаді. Про це NNS повідомляє з посиланням на Бабель.
Інцидент зняв «4 канал». На відео видно як невідомий чоловік кинув яйцем у міністра та пішов. Ткаченко заявив, що йому поцілили у вухо.
«Це один із прикладів того, як культура діалогу розвивається в нашій країні»,
— сказав він.
Міністр вважає, що це могло бути реакцією забудовників на припинення масової видачі дозволів, які стосуються земель та обʼєктів історичної спадщини.
«Ми зупинили масову видачу дозволів, і очевидно, що наші зусилля повернути, наприклад, державі «Укркінохроніку», теж викликають своєрідні хвилі любові до мене з різних сторін»,
— сказав Ткаченко.