У міністра культури України кинули яйцем (Відео)

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У міністра культури Олександра Ткаченка кинули яйцем перед початком його пресконференції, присвяченій першим 100 дням на посаді. Про це NNS повідомляє з посиланням на Бабель.

Інцидент зняв «4 канал». На відео видно як невідомий чоловік кинув яйцем у міністра та пішов. Ткаченко заявив, що йому поцілили у вухо.

«Це один із прикладів того, як культура діалогу розвивається в нашій країні»,

— сказав він.

Міністр вважає, що це могло бути реакцією забудовників на припинення масової видачі дозволів, які стосуються земель та обʼєктів історичної спадщини.

«Ми зупинили масову видачу дозволів, і очевидно, що наші зусилля повернути, наприклад, державі «Укркінохроніку», теж викликають своєрідні хвилі любові до мене з різних сторін»,

— сказав Ткаченко.

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