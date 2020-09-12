ДБР допитає Богдана та Луценко по «справі вагнерівців»

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Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило декілька кримінальних проваджень через зрив можливої спецоперації щодо передачі членів приватної військової компанії "Вагнера" Україні. Про це розповіла генеральний прокурор Ірина Венедіктова в інтерв'ю журналісту Савіку Шустеру, повідомляє NNS з посиланням на zik.ua.

Слідство має намір допитати осіб, які розповсюджували інформацію щодо причетності до зриву чиновників з ОП

За словами Венедіктової, справу в ДБР було відкрито одразу після того, як інформація про можливий зрив потрапила у ЗМІ.

"Слідство ведеться... І вже, наскільки я знаю, не одна (кримінальна справа, - ред.), насправді",

- додала генпрокурор.

Крім цього, Ірина Венедіктова додала, що наразі органи досудового слідства планують провести допит усіх тих, хто поширював інформацію про можливий зрив та причетність до цього посадовців з Офісу президента.

Зокрема, глава ОГП уточнила, що надати відповідну інформацію слідству повинні, зокрема, колишній голова Офісу Андрій Богдан та ексгенпрокурор Юрій Луценко.

Нагадаємо, нещодавно керівник ОП Андрій Єрмак заперечив причетність українців до появи російських найманців у Білорусі перед виборами. Однак коментувати інформацію про намір українських спецслужб провести спецоперацію з затримання "вагнерівців" відмовився через її секретність.

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