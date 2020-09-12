Бойовики не відводять військову техніку – звіт СММ ОБСЄ

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За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 11 вересня 2020 року, під час спостережного польоту безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ зафіксував на непідконтрольній урядові України території низку порушень з боку російсько-окупаційних військ. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС.

Так, помічено озброєння, розміщене з порушенням лінії відведення:

на полігоні поблизу населеного пункту Тернове Донецької області встановлено наявність чотирьох самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм), а на полігоні неподалік Бугаївки на Луганщині – шістнадцяти самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) і дванадцяти буксируваних гаубиць (Д-30А «Жаба», 122 мм).

Також зафіксоване озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання:

на полігоні поблизу Бугаївки – десять танків (типуТ-64) та тринадцять зенітних ракетних комплексів (9К35 «Стріла-10»);

на полігоні неподалік Тернового – двадцять три танки (Т-64 – 12 одиниці, Т-72 – 11 одиниці).

Українська сторона СЦКК наголошує, що наведені факти чітко вказують на порушення Мінських угод та досягнутих 22.07.2020 року домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

Збройні формування РФ і надалі нарощують озброєння та військову техніку в прямій близькості до лінії зіткнення, вкотре демонструючи стійке небажання дотримуватися Мінських домовленостей та невиконання взятих на себе зобов’язань у рамках Тристоронньої контактної групи.

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